‘RADIO PENSIERI, AUSTINI: “Pallotta sa di aver sbagliato a mollare Sabatini”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92,7): "Pallotta rivendica i suoi meriti e non parla dei demeriti, ma è interessante ascoltare quello che ha da dire. Ha tanti difetti, ma non è stupido, e ha chiarissimo quello che è successo a Roma: non parla di Baldini, ma sa che ha fatto una fesseria a lasciare andare Walter Sabatini. I due non si sopportavano, ma anche il ds ha sbagliato. Ciò che ha funzionato nella Roma era la sinergia tra i due mondi. La Roma aveva la possibilità di vincere in quegli anni ma, come dice Pallotta, forse non era molto regolare il tutto. Era la più brava società per cinque anni, ma non ha vinto nulla ed è ingiusto".