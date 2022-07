‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Dybala perfetto per Mou, alle spalle di Abraham”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma sembra una squadra fatta apposta per far giocare Dybala. La Juve ha avuto una grande colpa soprattutto negli ultimi anni, non gli ha mai costruito una squadra attorno. Se hai un giocatore come lui devi farlo. È perfetto per lo schema di Moutinho dello scorso anno, dietro alle spalle di Abraham, magari accanto Pellegrini o Zaniolo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La clausola su Dybala 20 milioni più lo stipendio non è cosa da poco. Per me nonostante tutto, lui rimane il meglio che potevi prendere, quindi se il club ha dovuto accettare qualche situazione credo che siano dettagli in questo momento. Ci sono tutte le condizioni per partire bene, poi si vedrà".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha dovuto accettare certe situazioni contrattuali che sono vantaggiose per il giocatore. Alcuni grandi club però, non l'hanno preso a parametro zero, perché vogliono vedere le sue prestazioni dopo lo scorso anno. Questo sarà un anno dove Dybala dovrà far vedere al calcio che è tornato ad essere il profilo che conosciamo, la Roma può essere un trampolino molto importante".