Zaniolo si tira fuori: “Roma, io non parto”. Rompe col Club e cerca subito l’addio

Con | queste premesse, nessuna meraviglia che il caso legato a Nicolo Zaniolo si trasformi in una breve cronaca di un lungo addio. Alla luce del suo desiderio di andare via, l’azzurro ha chiesto di non essere convocato per la trasferta di domani contro lo Spezia. Vuole essere ceduto subito. Il problema è che la separazione non è affatto sicura, perché la Roma ha ricevuto solo dei sondaggi e per giunta insoddisfacenti da parte di Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund.