Zaniolo punta già all’Atalanta. Torna Felix: il Covid è passato

Nicolò squalificato contro lo Spezia, può pensare alla sfida di sabato prossimo

Proprio perché José Mourinho vede aumentare la concorrenza in attacco, la gestione dell’emergenza può essere più serena. come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Dopo gli esami strumentali svolti ieri, infatti, Nicolò Zaniolo – squalificato contro lo Spezia – può puntare alla sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta. Il problema all’adduttore, rimediato due giorni fa contro il Cska Sofia, lo terrà fermo 5-6 giorni, ma fa essere ottimisti i responsabili dello staff tecnico. Intanto, c’è il ritorno tra i disponibili anche del baby Felix, che si è negativizzato, uscendo fuori dal tunnel del Covid. "Finalmente negativo. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni di nuovo", ha scritto sui social.