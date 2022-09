Virzì: “La Roma mi diverte molto”

"Ci vince lo scudetto? Non mi sento di dirlo, ma semplicemente perché è troppo presto e questo per fortuna è un campionato apertissimo, tanto che chi ha le maggiori potenzialità di mercato, la Juve, in questo momento soffre. Posso dire che mi divertono molto la Roma e il Napoli" dice Paolo Virzì, regista, intervistato da Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport.