Vina, niente Galatasaray. E Coric e Bianda restano

Pagato appena un anno fa 13 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla rivendita, Matias Vina sembrava poter finire in Turchia, al Galatasaray . Almeno a sentire la stampa turca, che ieri scriveva di una trattativa ben avviata per il difensore uruguaiano, che in questa Roma sembra non avere più spazio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Da Trigoria non sono arrivate conferme sull’eventuale trattativa. In Turchia doveva finire anche Bianda, più precisamente all’Alanyaspor, ma il difensore francese avrebbe dovuto rinunciare a parte dell’attuale ingaggio (circa 800mila euro), cosa che non ha preso in considerazione. Stesso discorso per Coric, che come Bianda a questo punto potrebbe andare a scadenza nel 2023, senza giocare più una gara fino a giugno prossimo. A meno che non finiscano in Grecia (mercato aperto fino al 16) o vadano via a gennaio.