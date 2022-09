Vina, Ibanez, Dybala: la Roma ha una gang del mate

Metti un uruguaiano, un brasiliano e un argentino. Tutti e tre sudamericani , tutti e tre nazionali e, soprattutto, tutti e tre romanisti. Qualcuno, sui social, ha già ribattezzato Matias Vina , Roger Ibanez e Paulo Dybala come "la gang del mate" e il perché lo ha svelato ieri sera proprio il più famoso dei tre: "Vina prepara un mate buonissimo e spesso io, lui e Roger lo beviamo insieme - scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport -". La Joya, a Roma , non ha ancora casa, ma inizia ad ambientarsi parecchio in città anche grazie ai consigli dei due sudamericani. Qualcuno, sempre sui social, ha ironizzato: "Meraviglioso, paghiamo Vina per fare compagnia a Dybala", ma la realtà è che quello che lo scorso anno è stato un titolare, ora è chiuso a sinistra da Spinazzola e Zalewski .

Negli ultimi giorni di mercato non si è concretizzato il suo trasferimento al Galatasaray, ma non per questo Vina ha rappresentato, o rappresenta, un problema per lo spogliatoio. L’argentino gli ha dedicato la splendida rete con cui ha portato in vantaggio la Roma a Empoli, mimando proprio il gesto di quel mate che tanto amano e che, a suo dire, Vina prepara come pochi altri al mondo. Dall'inizio della stagione Paulo ha collezionato sette presenze, di cui sei in campionato, il numero 21 ha preso parte a cinque gol (su otto) nelle prime sei partite di Serie A. Solo nel 2017/18 aveva fatto meglio, 10 in quel caso, ma per essere all’inizio non solo di una nuova avventura calcistica, ma di una nuova vita, non è male.