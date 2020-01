Vi ricorda qualcuno? De Rossi al derby in curva, ma nessuno se ne accorge

Lo aveva promesso il giorno della conferenza d’addio, che presto i tifosi lo avrebbero trovato in mezzo a loro. Aveva parlato, però, di settore ospiti, Daniele De Rossi, invece ha deciso di sorprendere tutti, persino qualche familiare o amico: in mezzo ai tifosi c’è andato, nella partita più sentita da ogni romanista, ma in casa, nel derby contro la Lazio. L’ha fatto domenica scorsa, ma si è saputo soltanto ieri, quando lo ha ufficializzato sua moglie Sarah su Instagram, visto che la voce iniziava a circolare, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

De Rossi era nel cuore del tifo romanista, nello spicchio che separa la parte centrale dalla Monte Mario, e nessuno lo ha riconosciuto perché era completamente trasformato. Merito di una truccatrice professionista che gli ha cambiato i connotati. De Rossi ha indossato lenti scure, una parrucca bionda, occhiali, un look non esattamente curato, sciarpa e cappello e un neo sul naso: impossibile riconoscerlo. Insieme agli amici fidati Valerio Mastandrea e Diego Bianchi, De Rossi ha coronato il suo sogno, “felice come un bambino”, ha detto sua moglie. Daniele ha scelto di condividere un’esperienza del genere con gli amici più stretti e con chi, da sempre, non gli ha mai chiesto niente, ma ha assecondato un suo sogno. Sogno che ha fatto il giro d’Europa – il video è diventato virale in poche ore -, ma che, soprattutto, ha consolato tanti romanisti nel giorno dell’addio di Florenzi.

Niente di paragonabile rispetto a quando ha smesso lui, o Totti, ma in un momento in cui un capitano va altrove, e la malinconia è forte, vedere De Rossi cantare e sventolare la bandiera in curva ha riconciliato i tifosi con i loro sentimenti. Sembrava un bambino, De Rossi: lo ha scritto sua moglie, lo ha mostrato sempre lei pubblicando un video in cui avvisa la madre: “Ma’, sto andando in curva Sud”.