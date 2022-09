Una difesa all’attacco: Smalling e Ibanez, un muro che fa gol. Così la Roma vola

In questo XXI secolo, in fondo, è successo finora soltanto quattro volte per lo stesso numero di turni giocati, e precisamente nelle stagioni 2007-08, 2013-14, 2014-15 e 2017-18. Non solo, una rete da raccogliere dentro al sacco in 360 minuti giocati (più i recuperi) era successo nella storia del club giallorosso solo altre quattro volte, cioè nel 1962-63, nel 1991-92, nel 2013-14 e 2014-15.