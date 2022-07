Totti graffia: “Se Zaniolo va alla Juventus? Nessun dolore”

Le parole dell'ex capitano della Roma: "Cristiano Ronaldo? Non ci ho mai creduto, poi se realmente fosse vero ben venga, tutti sarebbero felici"

In coppia con Vincent Candela, Francesco Totti ha battuto 6-1 6-4 la coppia Torrisi-Thomas Locatelli alla “Illumia Padel Cup” tenutasi al Country Club di Villanova di Castenaso (Bologna), prima edizione organizzata dal Trio Locatelli-Trebbi-Bernardi con scopo benefico (destinato alla Onlus “La Mongolfiera”), scrive Matteo Dalla Vite su La Gazzetta dello Sport. In attesa di vincere, Francesco si è soffermato anche su Nicolò Zaniolo: "Sarà un dolore se per caso dovesse andare alla Juventus - racconta l’ex numero 10 -? Nessun dolore, perché se dovesse succedere so che la Roma ne prenderebbe uno altrettanto bravo".

Francesco ha parlato anche della voce Ronaldo e di quella idea che poteva diventare possibile: Dybala. "La Roma? Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto, un’idea non me la sono fatta, ad agosto può succedere di tutto, spero possa fare una grande squadra per raggiungere gli obiettivi. Cristiano Ronaldo? Non ci ho mai creduto, poi se realmente fosse vero ben venga, tutti sarebbero felici. Dybala? Era possibile, poi sono successe cose per le quali è svanito… C’era stata una chiacchierata, l’opportunità esisteva realmente".

Mou spettacolare E ancora: "Il colpo-mercato che mi intriga? Lukaku è un grande affare, ma anche Pogba che torna alla Juve. Sinisa Mihajlovic? Conosciamo come è fatto, anche come persona. Lui non molla e noi gli siamo vicini in tutto e per tutto anche se è forte da solo, l’importante è che stia sempre meglio e un grande in bocca al lupo". Poi, Totti regala un aggettivo secco durante una pausa dal padel. "Quale userei per Mourinho? Uno sicuramente: spettacolare".