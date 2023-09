Torino, Zapata: “Felice per il gol e lo spirito”, Cairo: “Duvan fa reparto da solo”

Nella contesa dei giganti, il suo sorriso è una cometa che illumina la notte torinese, scrive Mario Pagliara su La Gazzetta dello Sport. Riempie, riscalda, segna il punto di inizio di tutta un’altra storia. Non è però una liberazione, perché Duvan Zapata ci ha messo appena 270’ per far vibrare il suo primo urlo con il Toro. "Sono molto felice per questo mio primo gol con il Torino, ma sono contento anche per la prestazione della squadra – racconta il colombiano -, per come i miei compagni hanno interpretato questa partita. Questo è un buon punto, arrivato in coda a una bella partita mia e della squadra". A lui arrivano soprattutto gli elogi del presidente Urbano Cairo: "Zapata è un grande attaccante, è incredibile, fa reparto da solo. È forte. In generale, è stato un bel Toro, protagonista di un bellissimo primo tempo e poi di una grande rimonta: c’è qualità e anche una bella mentalità. Buongiorno? Grandissimo, mi è piaciuto tantissimo".