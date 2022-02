Toldo: “Mourinho è uno degli allenatori più preparati e intelligenti”

Le parole dell’ex portiere della Nazionale: “Lo Special One è molto concentrato sul progetto Roma”

Crede che abbia fatto bene a scegliere la Roma? "Di sicuro è tornato e si è ripreso la scena. A Milan e Juve non sarebbe andato, ci ha pensato bene e ha capito che la Roma non avrebbe 'sporcato' il suo passato".

Lo sente ancora? "Ultimamente no, perché lo vedomolto concentrato sul progetto Roma e non voglio disturbarlo. Anche se perché tutti i suoi ex lo chiamassero ancora, impazzirebbe.

Ci racconti il suo rapporto con Mou. "In quegli anni ero il vice di Julio Cesar, ma Josè con me fu chiaro dall'inizio e questa è la cosa che conta. Mancini lo fu molto meno. Mou è un uomo con la U maiuscola. Uno degli allenatori più preparati, completi e intelligenti. Pur con i suoi difetti. Per esempio, tecnicamente dovrebbe migliorare nell’insegnamento diretto ai giocatori. Ma questo credo sia dovuto al fatto che non ha mai giocato ad alti livelli".