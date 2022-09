Spinazzola e Zaniolo al servizio di Abraham

La Roma ha bisogno dei gol del'inglese: troppo pochi pochi gli 8 dei giallorossi in 7 giornate

Il discutibile Southgate non gli ha concesso un minuto di campo tra Italia e Germania. Tammy Abraham tornerà a San Siro carico d’orgoglio, scrive Luigi Garlando su La Roma ha bisogno dei suoi gol. Troppo pochi gli 8 dei giallorossi in 7 giornate con tutta la qualità offensiva a disposizione di Mourinho. Troppo pochi i 2 segnati dall’inglese.

Quanto ad orgoglio, non sarà meno carico Spinazzola, che ha saltato l’azzurro per allenarsi meglio e ha assistito alle ottime prestazioni di Dimarco sulle sue zolle. Dovrà tornare a livelli europei per riprendersi il monopolio della fascia mancina.

Deve crescere in incisività, continuità e affidabilità anche Zaniolo per scalare le gerarchie della Nazionale, dalle quali è stato escluso per ragioni non solo tecniche. Spinazzola e Zanilo sono la polpa delle ripartenza di una Roma che deve lievitare negli scontro diretti se vuole fare il salto di qualità. Finora ha perso quello con l’Atalanta, dove meritava di più, e ha strappato un punto fortunato alla Juve, dove meritava di meno.

Sabato contro l’Inter l’ennesimo esame di maturità. Abraham, Spinazzola e Zaniolo dovranno trasformare il talento in personalità. Per sognare in grande, attorno a Dybala deve compattarsi una squadra vera.