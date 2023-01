Spezia-Roma, Pellegrini resta in dubbio

La Roma ruota intorno a Pellegrini ed alle sue condizioni fisiche. Mourinho farà di tutto per recuperarlo, ovviamente, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nel caso in cui il capitano non dovesse invece giocare, al suo posto spazio a Matic, che andrebbe a fare il perno centrale davanti alla difesa, spostando Cristante nel ruolo di mezzala. Dove giocherà uno tra Bove e Tahirovic, con il primo in vantaggio nel ballottaggio.