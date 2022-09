Sottil: “Udinese, sono forti. Dobbiamo aggredirli subito”

"Consapevolezza ed entusiasmo". È quanto si porta in dote l’Udinese, reduce da due vittorie di fila, per la gara di stasera secondo il suo allenatore Sottil. "La nostra identità è quella di giocarci le partite, saltare addosso agli avversari e mettere pressione sulla palla" ha detto il tecnico, come riporta La Gazzetta dello Sport, conscio di avere di fronte un avversario di livello. "È una squadra che si è rinforzata in ogni reparto. Ha giocatori di qualità che amano il fraseggio corto, giocare l’uno per l’altro. Dobbiamo essere compatti, corti con le distanze e determinati nell’andare a caccia del pallone".