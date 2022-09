Sottil se la gode: “E ora non dobbiamo accontentarci”

Il pubblico lo ha acclamato a più riprese nel corso della gara, ma lui si è lasciato andare solo nei minuti di recupero, salutando uno stadio che stava urlando il suo nome, scrive Nicola Angeli su La Gazzetta dello Sport. Quella di ieri è stata una serata speciale per tanti nell’ambiente Udinese, ma per Andrea Sottil ha rappresentato molto. Con il successo sui giallorossi è diventato l’allenatore che in Serie A ha rifilato il passivo più pesante a José Mourinho nella sua storia italiana. Niente male per essere alla quinta partita da tecnico nel massimo campionato tricolore. "Ho fatto ottime stagioni da calciatore qui. L’affetto parte da lontano e mi fa molto piacere. È stato tutto bellissimo stasera, con uno stadio pieno che ci ha trascinati. Anche noi ci abbiamo messo del nostro per meritare la loro spinta". La situazione, con 10 punti in classifica, può far montare la testa? "Cerco di rimanere equilibrato, ma questo spirito mi rende molto contento. L’unica condizione che pongo ai ragazzi è che non dobbiamo essere appagati".