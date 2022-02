Siviglia, Monchi pensa a Cristante

Fu proprio il ds spagnolo a portare in giallorosso il giocatore

Sirene spagnole per Cristante, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. "È il centrocampista più forte del nostro campionato: ha inserimento, forza, calcio e capacità di far gol". Così Monchi presentava nel 2018 a Trigoria Bryan Cristante, appena acquistato dalla Roma versando all’Atalanta 20 milioni più 10 di bonus (praticamente tutti poi maturati). Un attestato di stima importante, che dimostra l’idea che aveva il vecchio d.s. giallorosso del centrocampista dell’Italia. Ed ecco giustificato l’interesse del Siviglia per il mediano romanista, interesse che è stato ribadito nelle scorse ore dallo stesso Monchi a Beppe Riso, agente del giocatore, che si trovava a Siviglia anche per parlare del Papu Gomez, altro suo assistito, che a fine stagione potrebbe tornare in Italia. Cristante è infatti uno di quei giocatori con cui la Roma potrebbe provare a fare cassa, considerando anche che ha il contratto in scadenza nel 2024. La Roma parte ovviamente da una valutazione di almeno 20 milioni, considerando che il prezzo iniziale è stato quasi tutto ammortizzato.