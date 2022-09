Scalata alla vetta. Un poker di ex dell’Atalanta con l’obiettivo primo posto

Spinazzola, Cristante, Ibanez e Mancini: 4 punti fermi nella Roma anti-Dea

Redazione

Una vittoria della Roma. Un pareggio, o una sconfitta, da parte di Napoli, Milan e Udinese. Se domenica ci fosse questo incastro di risultati, visto che si affrontano le prime della classifica, per la formazione giallorossa si aprirebbero le porte del paradiso, perché Mourinho andrebbe alla sosta da primo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Nessuno, a Trigoria, può e vuole pensarci, ma nel gruppo che da ieri può contare di nuovo su Nicola Zalewski e che oggi non vedrà la conferenza dell’allenatore, ci sono quattro giocatori per cui la partita di domani avrà un valore speciale. Bryan Cristante, Roger Ibanez, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola sono i quattro ex in chiave romanista e tutti, chi più chi meno, sono legati a Bergamo e ai colori nerazzurri.

Ibanez è in un momento magico. Giovedì si è riposato nel secondo tempo contro l’Helsinki, ieri mattina si è sposato in Comune con la compagna Bruna e adesso lo attende la prima convocazione con il Brasile. Dei quattro, l’unico che non è sicuro di giocare domani dal primo minuto è Spinazzola, perché Zalewski è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe avere spazio sulla sinistra.

In ogni caso, indipendentemente da chi giocherà dall’inizio, la Roma domani vuole provare a regalarsi una notte magica. Per prima cosa deve battere l’Atalanta: lo scorso anno ci è riuscita sia all’andata a Bergamo sia al ritorno all’Olimpico, dopo anni in cui ogni volta che c’erano di mezzo i colori nerazzurri erano dolori. Stavolta non sarà semplice, perché la squadra di Gasperini sta bene e non ha l’impegno infrasettimanale a distrarla, ma la Roma potrà contare sull’apporto e il sostegno di oltre 60mila tifosi che riempiranno tutto lo stadio per la quinta volta di fila in questa stagione.