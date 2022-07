Sacchi: “La Roma potrebbe essere una sorpresa in questo campionato”

Arrigo Sacchi, ex C.t. dell'Italia e oggi opinionista, ha analizzato vari aspetti del prossimo campionato su La Gazzetta dello Sporte sulla Roma ha detto: "La squadra di Mourinho potrebbe essere una sorpresa. Mou ha fatto un grande lavoro nella passata stagione e ha ottenuto un successo in Conference League che è benzina utile per affrontare questo campionato".