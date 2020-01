Roma Primavera, Calafiori a segno dopo l’infortunio: il sogno si avvera

La Roma Primavera ieri ha superato il Pescara di Legrottaglie per 2-1. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il man of the match è stato Calafiori che ha firmato il raddoppio proprio il giorno del ritorno dall’infortunio al legamento al ginocchio destro: “Avevo la tanta e stessa voglia di sempre di tornare in campo: ho sognato di segnare e alla fine è andata bene – ha detto ridendo il terzino sinistro. Poi con il destro, non so come ho fatto“. La gara però non è stata facile, sono stati molti gli errori commessi dai ragazzi di Alberto De Rossi: “Mi ci metto anche io. Ci siamo accontentati, così non va bene”.