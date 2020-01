Roma incerottata, Fonseca prepara un’altra rivoluzione

Se è vero come è vero che l’obiettivo della Roma è tornare in Champions League, allora la Roma ha ancora dei motivi per sorridere, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Per i giallorossi quello di domenica sarà un derby d’alta quota. Perché lo scivolone casalingo dell’Atalanta con la Spal le permette di arrivarci da quarta in classifica, pienamente dentro l’obiettivo stagionale.

Eppure le premesse non sono delle migliori, considerando proprio che ieri è arrivata anche l’ennesima tegola, lo stop di Amadou Diawara, probabilmente in questo momento il giocatore più in forma della squadra di Fonseca. Diawara rischia uno stop di addirittura tre mesi per la lesione del menisco esterno. La Roma vorrebbe che si operasse, l’entourage del giocatore spinge di più per una terapia conservativa, il che vorrebbe dire provare a rientrare in un mese o poco più invece delle 10-12 settimane previste con l’intervento. Proprio il suo infortunio, però, potrebbe convincere Fonseca a rispolverare il ritorno di Gianluca Mancini in mezzo al campo. A Torino, infatti, Cristante è apparso ancora lontano dalla forma migliore.

Già, Smalling. Per lui sarà il primo derby italiano, visto che in quello d’andata era in panchina. A Manchester di sfide con il City ne ha giocate 17, praticamente senza conoscere mezze misure: 7 quelle vinte, una sola pareggiata, 9 quelle perse. Ma in quelle 17 sfide ci sono anche tre gol, che per un difensore centrale non sono neanche pochi. Poi Fonseca proprio tra oggi e domani deciderà anche che coppia di terzini allestire. Il Kolarov dell’ultimo mese sembra un giocatore in grandissimo affanno, anche se al serbo il tecnico giallorosso non rinuncerà mai. E allora il ballottaggio si sposta a destra. A giocarsi una maglia, quindi, Santon e Spinazzola, con il primo leggermente favorito. Con Kolarov in campo, infatti, Fonseca ha bisogno dall’altra parte di un terzino che copra e da questo punto di vista Santon offre maggiori garanzie di Spinazzola, che invece è portato ad andare.