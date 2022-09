Roma Femminile, oggi al Tre Fontane contro il Milan delle grandi ex

Dopo le vittorie contro Moldova e Romania , che hanno regalato alla Nazionale femminile la qualificazione al Mondiale del 2023, come riporta La Gazzetta dello Sport , oggi torna il campionato con un super anticipo: al Tre Fontane, alle 14.30 con diretta in chiaro su La7, la Roma di Spugna affronta il Milan di Ganz.

Tante ex in campo: Ceasar, Giugliano e Giacinti tra le giallorosse, Soffia e Thomas tra le rossonere. Tra domani e lunedì il resto del programma, con il big match a Vinovo tra Juventus e Inter. Il derby emiliano tra Parma e Sassuolo si gioca al Tardini. 2a giornata (gare su TimVision): Roma-Milan (oggi, 14.30, in chiaro su La7), Sampdoria-Pomigliano (domani, 12.30), Juventus-Inter (domani, 14.30), Fiorentina-Como (domani, 17), Parma-Sassuolo (lunedì, 19). Classifica: Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Sampdoria 3; Sassuolo, Milan, Pomigliano, Parma, Como 0