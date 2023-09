Roma Dybala dipendente. La Joya porta gol e punti: “Adesso aspetto Lukaku”

Visto il sinistro magico dell’argentino, in grado sempre di fare la differenza – e i dati sopra lo dimostrano – ciò che conta è che la sua gestione sia oltremodo oculata perché, come si dice sempre nell’universo giallorosso, c’è una Roma con la Joya e una senza, basti pensare alla media punti, che passa da 1,2 a 1,8 a partita. Sul fronte degli acquisti della Roma il più tagliente (e sincero) è stato José Mourinho: possiamo permetterci di prendere giocatori che hanno dei problemi fisici sperando che riescano a risolverli, perché se fossero stati bene non ci sarebbe potuti permettere di acquistarli. Se tutto questo può valere per Renato Sanches, Azmoun e Aouar, ancor più vale per il gioiello della corona, ovvero Dybala stesso, che nella scorsa stagione ha saltato 17 partite (quasi un terzo di quelle stagionali) e dei match disputati, quasi un terzo del minutaggio. Ciò nonostante permettendosi il lusso di segnare 18 gol complessivi. Morale: recuperarlo è quasi un obbligo, tanto più che l’argentino non solo ha rinunciato alla convocazione con la Nazionale, a cui tiene tantissimo, ma anche al blitz a Monza per vedere il Gran premio di Formula Uno. Ma l’ottimismo non manca, tant’è vero che in questa settimana tornerà a lavorare in gruppo.