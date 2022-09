Roma, che imbarcata. Allarme centrocampo: Matic e Cristante una diga che fa acqua

Il problema lo si era già visto anche nelle prime quattro partite, seppur mascherato dai risultati e da quei dieci punti in classifica che facevano sognare un po’ tutti. E ieri si è ripresentato, dirompente nella sua essenza. La Roma un po’ fatica in mezzo, a centrocampo, dove i due mediani sono sempre costretti ad un super lavoro in ampiezza, spesso e volentieri in inferiorità numerica. Matic e Cristante - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - pure a Udine hanno provato anche a tamponare, a correre e rincorrere. Ieri per ovviare a questa situazione Mourinho ha cercato subito un adattamento tattico, chiedendo a Pellegrini di ballare tra le due posizioni di trequartista e mezzala. Una mossa che per un po’ ha faticato, ma che poi è ovviamente stata messa da parte, quando Mou ha provato a recuperare la partita, passando anche al 4-2-3-1, con la squadra che a quel punto si è spaccata in due, soffrendo da matti e prendendo altri due gol in contropiede.