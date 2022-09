Roma-Atalanta, Zaniolo e Koopmeiners: gli spacca partite

Il giallorosso è l’unico dei "Fab Four" a non aver ancora segnato, L’olandese dirige il gioco e fa gol. Tocca loro spostare gli equilibri in una sfida che vale il primato

C’ è un momento che può essere quello giusto. La palla arriva, la controlli e intorno a te c’è quello spazio vuoto che, aristotelicamente, viene voglia di riempire . Ecco, a quel punto si crea la soluzione ideale perché nasca lo strappo : la situazione – secondo il dizionario Treccani – in cui "improvvisamente si sforza o si affretta l’azione". E’ per sparigliare tattiche e gabbie, e in questo fondamentale Nicolò Zaniolo e Teun Koopmeiners oggi potrebbero tenere lezione: come sorprendere le difese avversarie, scrivono Massimo Cecchini e Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport.

Inutile dire che, dopo l’infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per quattro giornate, l’attaccante giallorosso non vede l’ora di recuperare il tempo perduto. Del cosiddetto “Quadrato Magico” che tanto aveva fatto sognare i tifosi in estate, è l’ultimo che manca all’appuntamento con il gol, già trovato da Dybala, Abraham e Pellegrini. Che la cosa immalinconisca Nicolò appare evidente, e lo si è capito anche al momento della sostituzione in Coppa, giovedì contro l’Hjk Helsinki. Ma la stagione è ancora ai primi vagiti e tutto può essere ancora prodotto. Per questo anche la mancata convocazione in Nazionale – che gli è dispiaciuta – è stata accolta con lo spirito di pazienza di chi sa come la gestione del suo recupero stia a cuore sia alla Roma che allo staff azzurro. Per il resto, lo straordinario feeling che sta caratterizzando il rapporto Zaniolo-Mourinho è un po’ la cartina di tornasole del momento, visto che lo Special One dice del suo giocatore: «Nicolò ha delle caratteristiche che nessuno ha nella nostra rosa. I suoi strappi ci sono mancati. Meno male che ora è tornato». L’Atalanta è già avvisata.