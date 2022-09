Rizzitelli: “E’ un momento sfortunato ma presto i gol arriveranno”

"Il problema del gol non è quando crei e non segni. È quando proprio non riesci a creare, perché in quel caso è più complicato trovare soluzioni. - dice Ruggero Rizzitelli intervistato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport- Capisco che ci sia un po’ di rammarico, quando crei tanto come fatto con l’Atalanta e poi non riesci a vincere ci sta che ti dia fastidio e ti arrabbi. La Roma ha giocato molto bene, è normale il rammarico di non aver fatto gol. Ma non ne farei una tragedia, il problema è quando fatichi a creare gioco".