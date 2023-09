Rabbia e delusione, Mourinho alla fine non parla

Magari sperava di poter festeggiare la prima di Lukaku in modo diverso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. O, probabilmente, sperava di non festeggiarla proprio, perché l’utilizzo del gigante belga era previsto solo in caso di estrema necessità. Come poi è stato, perché José Mourinho arriva alla sosta con un solo punto in tre partite, la peggior partenza in assoluto da quando è a Roma (nelle altre due stagioni aveva portato a casa rispettivamente 9 e 7 punti). Tra l’altro, era dal 2011/12 che la Roma non partiva così male in campionato, dai tempi di Luis Enrique, prima stagione dell’era americana. "La condizione di Romelu non è certo la migliore, può aiutarci all’interno dei suoi limiti visto che l’ultima partita l’ha giocata a giugno – aveva detto Mou prima del fischio d’inizio – Cosa gli ho detto? Niente, solo che per me e per noi sarebbe stato molto importante. Lo conosco bene, so che ha bisogno di sentirsi voluto, amato".