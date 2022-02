Per Spinazzola c’è da aspettare: rientro ad aprile

Il terzino si è sottoposto ai test di controllo con il chirurgo Lasse Lempainen che lo ha operato a luglio scorso in Finlandia

Ancora un po’ di pazienza: un mese, un mese e mezzo, e poi Leonardo Spinazzola vedrà finalmente la luce in fondo al tunnel, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Dopo i test a cui si è sottoposto con il chirurgo Lasse Lempainen che lo ha operato a luglio scorso in Finlandia, il terzino della Roma e della Nazionale sa che ci vorrà ancora un po’ prima di poter riprendere gli allenamenti con la squadra. Da quel momento, ci vorrà un altro mese abbondante prima di tornare in campo. Per questo è ipotizzabile che rientri per aprile. Lui, come comprensibile, scalpita, ma ormai le uniche parole da considerare sono quelle che gli ha detto Mourinho: "Considera che ogni giorno è un giorno in meno".