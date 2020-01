Pellegrini e Luis Alberto, Roma e Lazio scoprono l’altruismo utile al gol

La vita non è mai perfettamente democratica, ma in mezzo al campo c’è sempre qualcuno che si scopre altruista per vocazione, come riporta La Gazzetta dello Sport.

In fondo, la parabola di Lorenzo Pellegrini e Luis Alberto assomiglia tanto a quelle rette parallele che, come ci insegnavano a scuola, erano destinate a non incontrarsi mai, fatta eccezione — nel caso specifico — del prato dell’Olimpico.

Roma-Lazio, quindi, è la loro partita sotto diversi punti di vista, anche perché entrambi hanno fatto dell’“assistenza” ai compagni una sorta di chiave di volta della loro stagione. Se il laziale, infatti, è il leader incontrastato dal campionato con 11 passaggi-gol, al secondo posto lo segue proprio il giallorosso a quota 7, in compagnia peraltro di Gomez e Kulusevski. Non proprio gli ultimi arrivati.

Fonseca intanto riflette. “All’andata non mi è piaciuto come abbiamo giocato — dice nell’intervista che andrà in onda oggi a Dribbling su Rai 2 (ore 14) —. Spero di vedere un atteggiamento diverso. Se vinceremo sarà più tranquillo”

E allora palla a Pellegrini. Per questo la Roma che verrà, di proprietà di Dan Friedkin, vuole costruire il futuro intorno a Zaniolo e a lui. Per questo, presto, la dirigenza e il giocatore lavoreranno per prolungare il contratto in scadenza nel 2022, togliendo per prima cosa quella clausola da 30 milioni che rappresenta un potenziale pericolo per il tifo. Ma l’impressione è che tutti rimarranno a bocca asciutta perché, con un programma ambizioso, lui vorrà rimanere. E probabilmente da futuro capitano.