Partenza sprint: tre gol e due assist. Super Dybala e la Roma vola

Gol, mate e promesse . Facile la vita quando ti chiami Paulo Dybala e hai un piede sinistro che in Argentina fa scomodare paragoni col dio del calcio, di cui è meglio non pronunciare il nome invano (sì, è lui, ci siamo capiti), scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

L’argentino era partito per la trasferta ad Empoli con una certezza: tre vittorie per arrivare alla sosta in modo sereno. La prima è arrivata, griffata proprio da Dybala – gol, assist e di gran lunga il migliore in campo –, la seconda dovrebbe arrivare domani contro l’Hjk Helsinki, per prepararsi nel modo migliore al big match di domenica contro l’Atalanta.