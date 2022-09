Operazione ok per Karsdorp. Dybala negli USA

L'olandese dovrebbe tornare tra una quarantina di giorni. L'argentino in nazionale, giocherà solo se non ci saranno rischi

È perfettamente riuscita l'operazione a cui si è sottoposto ieri Rick Karsdorp, operato a St. Moritz nella Klinik Gut diretta dal dottor Georg Ahlbäumer per la lesioneal menisco interno del ginocchio sinistro. Karsdorp è volato in mattinata in Svizzera con l'aereo privato presidenziale, nel pomeriggio è stato operato e nelle prossime ore potrà cominciare il percorso di recupero che dovrebbe restituirlo a Mourinho - come scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport' - tra una quarantina di giorni.