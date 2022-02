Oliveira, che succede?

Dopo un inizio boom c'è stato un calo di prestazioni ed è stato spesso sostituito

Dopo un folgorante inizio contro Cagliari ed Empoli il rendimento di Sergio Oliveira è calato vistosamente, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport,sembrando soltanto il gemello del giocatore che aveva ben impressionato. Eccezion fatta per il match di Coppa contro il Lecce è cominciato il rosario delle sostituzioni, coincise con prestazioni poco brillanti sue e della squadra: 57' con il Genoa, 70' con l'Inter in coppa, 69' con il Sassuolo e 45' con il Verona. Come mai Sergio Oliveira si è spento? La Roma ha preso l'ex Porto in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, motivo per cui il futuro del centrocampista è tutto da scrivere. Il portoghese dovrà giocare meglio per avere la certezza di rimanere. Per quanto si sa da Trigoria le difficoltà fisiche del giocatore sono dovute al diverso tipo di preparazione nel Porto: con il lavoro di Mourinho dovrebbe recuperare, ma la sensazione è che il giocatore stia pagando anche il doversi adattare a un ruolo diverso da quello che è abituato a interpretare. Oliveira è una mezzala che dà il meglio quando può avvicinarsi all'area avversaria, non è un caso che abbia segnato già 63 gol in carriera. I tifosi mantengono la fiducia nel suo acquisto. Intanto, altro tutto esaurito domenica a Spezia, mentre sono ottomila i biglietti venduti per il match contro l'Atalanta e diecimila quelli riservati ai giallorossi per il derby del 20 marzo.