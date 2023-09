Olimpico, dall’Empoli 3mila posti in più e prezzi più bassi

Una svolta per la Roma, che guadagna circa 3000 posti in più da riempire durante le partite in casa, ma soprattutto per i tifosi, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Già dal 17 settembre con l’Empoli, infatti, per le gare all’Olimpico i sostenitori beneficeranno di prezzi ridotti rispetto a quelli fissati dal club per i match con Salernitana e Milan. Il tutto grazie alla battaglia condotta da Trigoria - lato biglietteria - per riappropriarsi di circa 600 seggiolini tra curva Sud e Nord (la messa in vendita era stata vietata per motivi di sicurezza). Ma a spostare l’ago della bilancia saranno i 2.400 posti di tribuna Tevere (soprattutto parterre) tornati a disposizione dopo l’annullamento dei lavori di ammodernamento - decisione di Sport e Salute - inizialmente previsti nella parte bassa del settore.