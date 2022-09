Mourinho: “Meglio perdere una 4-0 che quattro 1-0. Arbitro perfetto per loro”

La prima sconfitta stagionale fa male a tutto l’ambiente giallorosso, ma soprattutto a José Mourinho , che probabilmente non si aspettava un blackout del genere. "La mia spiegazione? E’ stata una partita difficile, l’Udinese sa giocare questo tipo di partite – dice a fine gara l’allenatore romanista – Siamo stati anche sfortunati, perché abbiamo avuto un inizio di qualità, con una grande opportunità creata da Paulo. Che è stato il migliore in campo in assoluto, nonostante il 4-0 finale. Ma se regali due gol diventa ancora più difficile, quelle due reti hanno fatto la storia della partita".

Già, anche se poi la Roma dopo è andata davvero a picco , senza lo straccio di una reazione. E forse Mou si aspettava anche questo, nonostante la girandola di cambi e di moduli per cercare di riprendere la gara. "Gli errori individuali nelle mie squadre diventano collettivi. Di più, sono miei errori, perché io sono l’allenatore. Ma l’Udinese per me non è stata una sorpresa e i giocatori li avevo avvertiti. Ma domani è un altro giorno, andiamo avanti e pensiamo al Ludogorets".

Mourinho tra l’altro ieri era molto nervoso, come testimonia anche l’ammonizione presa a partita in corso, verso la fine del primo tempo. "Quando si perde quattro a zero è ridicolo parlare dell’arbitro, non abbiamo perso per colpa sua – dice l’allenatore portoghese -. Ma non nascondo il fatto che se in una partita molto fisica il primo giallo arriva all’artista della gara (Dybala, ndr) qualcosa di contradditorio c’è. La verità è che abbiamo avuto subito un feeling negativo con questo arbitro: lo dice la storia, il suo profilo. E’ stato un arbitro perfetto per loro e difficile per noi".