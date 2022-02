Mourinho e il rigore: “Era di Oliveira, non di Abraham. Non ho guardato…”

Lo Special One a fine gara ha raccontato il retroscena del gol segnato dal centravanti inglese

Due gol visti quasi dal tunnel dello spogliatoio: sia il rigore segnato da Abraham, sia il gol segnato da Cristante a fine gara, come riporta La Gazzetta dello Sport. José Mourinho a fine gara ha raccontato il retroscena del gol segnato dal centravanti inglese, l'undicesimo in stagione: "Non doveva essere lui a calciare il rigore. Sia prima dell'Inter che in settimana ne avevamo battuti tanti in allenamento e il primo della lista doveva essere Oliveira, ma l'inglese ha fatto come a Torino: è andato a prendersi la palla. Stavolta però Sergio, a differenza di quanto fatto da Veretout, ha dimostrato buon feeling e glielo ha lasciato subito, così Tammy ha segnato. Io però ero già all'ingresso del tunnel perché non avrei voluto far vedere la mia reazione se avesse sbagliato...".