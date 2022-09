Mou: “Ora ci serve un difensore. Il fair play? Aiuta le grandi”

José e la caccia al centrale in più: "Non mi piace piangere, ma spero mi possano aiutare"

Per questo sorride quando ripete 2-3 volte di aver bisogno di un difensore. Sorride anche quando parla di fair play finanziario , del tour de force che aspetta la Roma. “Pinto ha fatto una conferenza brillante e onesta, ma quando ha detto che potevamo giocare con Cristante in difesa io rispondo che non è così: chi gioca a centrocampo?".

La faccia è tutto un programma e diventa virale, poi a microfoni spenti: “Spero in qualcosina". I nomi sono quelli di Zagadou, Denayer e Maksimovic. La situazione economica non permette altri sforzi e Mou lo sa bene. Poi torna sul fair play: “E’ un meccanismo che penalizza troppo chi lo vuole fare in modo virtuoso e, in modo indiretto, protegge chi non fa così".