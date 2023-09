Mou lancia la Lubala: Lukaku e Dybala pronti al debutto

I gioielli del gol contro l’Empoli. Attacco atomico per rialzarsi

Redazione

Cresce, eccome se cresce. Ogni giorno di più, in attesa che arrivi domenica. È l’ansia dei tifosi della Roma di vedere in campo insieme i due gioielli giallorossi, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Domenica - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - l’Olimpico è già pronto a colorarsi a festa. Anche perché loro due rappresentano la vera cura per il mal di gol di cui la Roma ha sofferto nella scorsa stagione. Basti pensare, ad esempio, che i due insieme hanno segnato ben 530 gol, tra club e nazionali: 355 per il belga, 175 per l’argentino. Ed allora bastano questi numeri qui per capire come anche José Mourinho non veda l’ora di schierarli insieme. Di fatto, la 'Lubala' è pronta finalmente a far sorridere il cuore della gente romanista.

E la coppia andrà quindi in scena per la prima volta domenica con l’Empoli, una partita che la Roma non può assolutamente sbagliare. Il belga è in crescita, sta ritrovando la forma e anche contro il Milan ha fatto vedere che con lui in campo la Roma non solo trova profondità, ma anche peso specifico in attacco e una pericolosità assai maggiore. Oggi Big Rom guiderà ancora la nazionale belga contro l’Estonia. Dybala, invece, ha smaltito il problema fisico che lo ha tenuto fuori contro il Milan ed è pronto a riprendersi il suo posto nell’attacco giallorosso.

Mourinho quest’anno ha scelto il 3-5-2 e confermerà il modulo anche contro l’Empoli (con Lukaku potrebbe anche decidere di tornare a giocare con il 3-4-2-1). Delle due punte il riferimento offensivo sarà il centravanti belga, mentre la Joya gli giocherà leggermente più dietro, partendo da sinistra, come piace a lui. La coppia sembra davvero ben assortita e può ovviamente fare le fortune della Roma. Soprattutto ora, in un momento in cui i giallorossi sono partiti malissimo.

