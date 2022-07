Mercato, la Roma pensa a Belotti come vice-Abraham

In linea teorica, il pacchetto uscite potrebbe garantire potenzialmente una cinquantina di milioni per i cartellini, oltre che un enorme risparmio sugli ingaggi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Non basta. Se poi Pinto riuscisse a piazzare anche Shomurodov , la Roma potrebbe tornare sul mercato anche per chiudere operazioni per il momento solo impostate. Ad esempio, cercare un vero vice Abraham, e in questo senso prendere lo svincolato Belotti potrebbe essere possibile.

Insomma, dipenderà dalle uscite che si riuscirà a ottenere. Per questo non sono esclusi colpi di scena, come il ritorno di fiamma della Juventus per Zaniolo o il nuovo corteggiamento dell’Atalanta per El Shaarawy, tenendo conto che Pasalic, Miranchuk e Muriel non dispiacciono affatto ai giallorossi. Proprio per questo, se gli dèi delle cessioni assisteranno Pinto, la Roma dei sogni, in fondo, non è poi così lontana.