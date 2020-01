Mancini aspetta Zaniolo: “Può farcela per l’Europeo, al telefono l’ho sentito bene”

Zaniolo all’Europeo? Perché no. Parola di Roberto Mancini, protagonista di una lunga chiacchierata con Arrigo Sacchi su “La Gazzetta dello Sport”: “Mi dispiace per l’infortunio, sarebbe migliorato ancora. Nicolò è unico perché copre più ruoli, è potente e ha caratteristiche diverse dagli altri. Al telefono l’ho sentito bene, carico: è giovane, può farcela per l’Europeo”. Poi sul problema terzini, che vede coinvolti anche Florenzi e Spinazzola: “Emerson adesso non gioca, De Sciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un’ala… Il momento è un po’ così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino”.