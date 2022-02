Malesani: “Mourinho sta facendo bene. Con Zaniolo in forma le cose cambiano”

Le parole dell’allenatore: Roma e Fiorentina sono le favorite per i posti in Europa League

Alberto Malesani è stato l’ultimo a vincere la (ex) Uefa con una squadra italiana: per questo ci ride su («E speriamo che arrivi qualcun altro, sono già passati 23 anni da quel ‘99 e dal mio Parma») ma anche per questo è il più indicato a guardare la volata dall’alto. “Detto che ovviamente tanto dipenderà da cosa faranno Atalanta e Juventus, secondo me le favorite al posto in Europa League sono la Roma del mio amico José e la Fiorentina. Ma anche il Toro mi piace molto...”.