Lukaku, positivi i controlli alla coscia. Ma con la Roma dal primo è in dubbio

Un altro esame ieri. Un altro controllo di routine per casi di “distrazione” ai flessori della coscia sinistra come quello di Romelu Lukaku. L’esito è stato positivo, come atteso da tutti: il belga prosegue bene il recupero post- infortunio e la rincorsa verso il ritorno in campo, scrive La Gazzetta dello Sport. Se le sensazioni delle corse in partitella saranno buone, e il rischio ridotto quasi a zero, allora Big Rom sarà della partita con la Roma. Anche se resta comunque in dubbio una partenza da titolare. In casa Inter c’è comprensibile prudenza sull’impiego del belga, specie dall’inizio, sabato con la Roma. Decisivi i prossimi allenamenti e, soprattutto, il rientro definitivo in gruppo, previsto per domani: solo a quel punto si deciderà la strada migliore.