L’Olimpico va verso l’esaurito anche con la Samp: 50mila tifosi

Il Club ha deciso di aprire anche il settore distinti nord-ovest, di solito riservato ai tifosi ospiti

Ancora una volta sarà un Olimpico sold out. Mercoledì pomeriggio, contro la Sampdoria, si dovrebbe infatti abbattere il muro delle 50mila presenze, con un entusiasmo intorno alla Roma che non si respirava da anni ormai, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso ieri infatti ha comunicato come siano già stati venduti per la partita contro i liguri ben 46.500 biglietti. Si è così deciso di aprire anche il settore distinti nord-ovest, di solito riservato ai tifosi ospiti, per rispondere al meglio alla grande richiesta di tagliandi da parte dei tifosi romanisti.