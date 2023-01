La quiete dopo la tempesta: Mou ritorna in silenzio

La quiete dopo la tempesta. Anche se forse, in questo caso, sarebbe più appropriato parlare di silenzio, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Oggi infatti José Mourinho non si presenterà davanti ai microfoni per quella che - una volta - poteva essere definita come "consueta" conferenza stampa pre-partita. Nulla di anomalo considerando che, ormai da un anno e mezzo, lo Special One ha adottato la routine di non parlare alla vigilia delle gare del weekend nelle settimane in cui la squadra è impegnata in coppa (o in caso di turno infrasettimanale). Stavolta però, a causa delle dichiarazioni infuocate rilasciate dopo la vittoria con il Genoa, la scelta del tecnico salta particolarmente all’occhio. Anche perché, prima di giovedì scorso, l’ultima volta che aveva incontrato i giornalisti italiani era stato alla vigilia di Sassuolo-Roma del 9 novembre.