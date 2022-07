La pressione dei Friedkin sullo sceicco Al-Khelaifi per avere Wijnaldum

Detto che il primo mese della stagione è virtualmente concluso (risparmio assicurato), la Roma vorrebbe che il Psg facesse uno sforzo sull’ingaggio, pagandone oltre la metà, perché i giallorossi non vorrebbero andare oltre i 4 milioni a loro carico. Non basta. Anche sul riscatto si lavora per trovare un punto d’incontro, perché i francesi vorrebbero delle clausole “facili” come presenze per far scattare l’obbligo, mentre il general manager Tiago Pinto, tenendo conto che Wijnaldun ha già 31anni, non vorrebbe impegnarsi per una cifra superiore alla dozzina di milioni, anche perché l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2024. Morale: proprio il rapporto personale fra i due presidenti sembra essere la chiave di volta per portare il centrocampista in giallorosso, tant’è vero che si continua a respirare grande ottimismo per la chiusura positiva della trattativa entro la settimana, anche se un paio di società della Premier League si sono iscritte alla corsa. Inutile dire che si spera, al solito, nell’effetto della telefonata di Mourinho.