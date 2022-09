Kluivert rinnova e vola a Valencia

Justin in prestito gratuito che può diventare oneroso. Diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ora Coric-Bianda

Redazione

Il danno è doloroso, l’alternativa si è palesata solamente in extremis e non è – e non poteva essere – dello stesso livello, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Dopo il trasferimento saltato al Fulham per la mancanza del permesso di lavoro, Justin Kluivert da ieri è un giocatore del Valencia. L’attaccante olandese della Roma sbarca così in Spagna in prestito gratuito (a fronte dei 9,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita della cessione saltata agli inglesi), con alcuni bonus che potrebbero trasformare il prestito da gratuito in oneroso (legati alle prestazioni individuali ed ai risultati di squadra). Al prestito è poi associato un diritto di riscatto a 15 milioni di euro che se dovesse concretizzarsi renderebbe ovviamente la Roma assai contenta dell’operazione. Da ieri sera, comunque, Justin è a Valencia per la sua nuova avventura.

Per sicurezza, la Roma ieri aveva già reinserito Kluivert nelle liste della Lega calcio, lista pubblicata anche online, con l’olandese associato ovviamente al suo vecchio numero, il 34 (maglia dedicata al suo amico Nouri, ex compagno all’Ajax che ha subito un arresto cardiaco in campo nel 2017, con conseguenti danni cerebrali). Poi si è aperta l’opportunità del Valencia, dove Justin va volentieri anche perché conosce assai bene la città. Lì, infatti, ci ha giocato papà Patrick nel 2005-06 e anche se in quell’anno Justin era già una giovane stellina delle giovanili dell’Ajax, i giorni passati in Spagna sono stati molti e piacevoli. Contestualmente Kluivert ha anche allungato il suo contratto con la Roma di un anno, portandolo dal 2024 al 2025, dopo che quest’estate gli era già scattato il rinnovo automatico di un ulteriore anno rispetto all’accordo iniziale firmato al suo sbarco a Roma (2018).

Tra gli esuberi restano così solo Coric e Bianda. Il g.m Pinto cercherà di piazzarli in quei mercati ancora aperti: Belgio (chiusura il 6 settembre), Turchia (fine per l’8) e Grecia (ultimo giorno utile il 15).