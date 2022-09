Karsdorp va ko: out un mese. Ora sulla fascia tocca a Celik

Ieri gli esami hanno confermato tutto: il terzino olandese, infatti, ha accusato la rottura del menisco interno . Lo stesso che aveva avuto problemi meniscali nel 2017 nel Feyenoord e, visto che era infortunato, aveva consentito alla Roma di acquistarlo con un po' di sconto (14 milioni più 5 di bonus). Successivamente, in giallorosso, si era infortunato anche il ginocchio destro, ma evidentemente il suo debito con la sorte non era esaurito. La società giallorossa ha già deciso che Karsdorp sarà operato in Svizzera , nella clinica di fiducia della famiglia Friedkin, la “Klimik Gut” di St.Moritz, diretta dal professor Georg AhibaAumer.

Questo infortunio naturalmente lancerà Celik come terzino nella sfida contro l'Atalanta, mentre in mediana c'è ballottaggio aperto fra Cristante e Matic. Sulla fascia sinistra, invece, Spinazzola pare in vantaggio su Zalewski, che è tornato in gruppo solo da due giorni.