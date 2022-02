Juve, il futuro è azzurro: nel mirino c’è Zaniolo

I contatti con l’agente di Nicolò ci sono e risalgono a dicembre, primo passo concreto per una trattativa che può svilupparsi in primavera

Il punto interrogativo su Paulo Dybala - rinnova o non rinnova? - ne chiama un altro: nel caso, con chi lo sostituirà la Juventus? Giugno, visto dal primo febbraio, è lontano, lontanissimo, ma qualcosa sui piani della Juventus si può già dire. Non solo in caso di addio di Dybala, in assoluto. I grandi club programmano con anticipo e, come ad agosto Vlahovic era un obiettivo per il 2022 juventino, ora si può dire che Nicolò Zaniolo sia nella testa della Juventus, scrive Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. I contatti con l’agente ci sono e risalgono a dicembre, primo passo concreto per una trattativa che può svilupparsi in primavera. Zaniolo alla Juventus piace e soprattutto piace al suo allenatore: Massimiliano Allegri lo apprezza da tempo. Naturalmente, c’è molto da capire e molto da valutare. L’aspetto più importante: la volontà della Roma, che ha sempre puntato su Zaniolo come giocatore chiave del suo progetto. Il contratto di Nicolò scade a giugno 2024 e non sarà semplice per nessuno convincere la Roma a trattare. Alla Juve, certo, sarebbe un rinforzo importante sia a metà campo - reparto per definizione in difficoltà - sia in attacco, dove con Chiesa formerebbe una coppia di esterni da... Nazionale. Ecco, il tema azzurro può diventare una costante della Juve futura.