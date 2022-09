Joao Tomas: “Mourinho è ossessionato dal lavoro. Avrà motivato per bene Dybala”

Le sue parole: "Ho promesso allo Special One che verrò a trovarlo a Roma"

Joao Tomas , ex attaccante del Betis, è stato il centravanti di Mourinho nella sua prima esperienza da allenatore al Benfica . Ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Ricorda il primo allenamento di José? "Impossibile dimenticarlo. C'erano decine di conetti sparsi per il campo, uno strano silenzio e tanta incuriositi. Avevamo sentito parlare di questo ragazzo che seguiva Rohson dappertutto, con un quadernetto a righe per prendere appunti. Fui uno dei primi con cui parlò".

La famosa trasformazione..."Sapeva tutto. Mi spiegò cosa si aspettava da me. "Sei giovane, hai un bel tiro, ma fin qui non l'ha visto nessuno. Che vogliamo fare?". In tre mesi con lui ho segnato 8 gol e ho guadagnato anche la nazionale".