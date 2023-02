Inter, rivoluzione a costo zero: tra le occasioni c’è anche Smalling

Due pezzi dello scudetto che fu. Due colonne della prima Inter di Inzaghi, che il titolo ha accarezzato, prima di vederlo sfuggire all’ultimo bacio. Milan Skriniar e Marcelo Brozovic vedono la loro esperienza in nerazzurro ai titoli di coda. È assai probabile, quindi, che l’Inter 2023-24 sia priva dei due vecchi mostri sacri, ma il problema è sempre lo stesso nella stanza dei bottoni: ci sono pochi euro per il mercato, scrive Filippo Conticelli su La Gazzetta dello Sport. La fiducia nel trovare sostituti all’altezza, però, non ha mai abbandonato una società da tempo in regime di autofinanziamento. In questa particolare congiuntura, l’Inter scruta – sarebbe meglio dire, è costretta a scrutare —, il mercato variegato dei giocatori in scadenza.