Inter, contro la Roma è il momento di Asllani: senza Brozo comanda lui

Eppure Kristjan Asllani è un 20enne col pensiero di uno di 30: non ha scalpitato mentre Simone gli concedeva la miseria di 29 minuti. Non ha mai mugugnato o abbassato l’intensità del suo allenamento, e ora raccoglie i frutti con la prima titolarità nerazzurra contro la Roma. Non in uno scenario qualunque: un San Siro strapieno di entusiasmo, ma pure tendente al fischio. Non contro un avversario qualunque: quel Mou che quando aveva 10 anni fece piangere di gioia l’interista Kristjan per le strade del suo paesello in provincia di Pisa, Buti. Non in un momento qualunque: la temperatura attorno alla squadra si è fatta incandescente, servirà calma e sangue freddo per uscire dalla crisi, come hanno ribaditi ieri i dirigenti in processione ad Appiano Gentile.